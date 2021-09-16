Стоимость аренды жилья в Москве вернулась на допандемийный уровень Фото: Олег УКЛАДОВ

Стоимость аренды жилья в столице снова начала расти после полугодового падения, и вернулась на показатели допандемийного уровня. Об этом говорится в аналитическом отчете «ЦИАН».

Как отмечают специалисты, после падения стоимости в период с марта по август текущего года, арендная ставка впервые показывает рост в сентябре этого года. «Стоимость аренды в Москве сегодня примерно сопоставима с допандемийными значениями», - говорится в отчете.

Аналитики сообщают, что спрос на аренду жилых помещений начал также расти. В июле этого года он вырос на 13%, а в августе прибавил 31%.

Уточняется, что однокомнатные квартиры частично отыграли полугодовое падение на 2,6%, подорожав в сентябре на 1,9% до 37,8 тысячи рублей в месяц. Цены на двухкомнатные квартиры также выросли в марте этого года после отмены обязательной удаленки. В сентябре их стоимость подросла на 1,2%, и на сегодняшний день «двушку» в столице можно снять в среднем за 51,5 тыс. рублей в месяц.