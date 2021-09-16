Лавров призвал россиян за границей проголосовать на думских выборах

Сергей Лавров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал российских граждан, проживающих и находящихся за границей, проголосовать на выборах в Госдуму РФ, отметив, что каждый голос очень важен.

«Призываю вас, уважаемые друзья, принять активное участие в голосовании и поддержать ту партию и кандидатов, которым вы больше всех доверяете. Каждый ваш голос очень важен», - говорится в заявлении главы МИД РФ, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Лавров отметил, что министерство иностранных дел делает все необходимое для того, чтобы российские граждане, находящиеся за рубежом, могли в полной мере реализовать конституционное избирательное право. Как он уточнил, в российских посольствах и консульствах за границей созданы 348 избирательных участков, сформированы и готовы к работе избирательные комиссии.

«Ожидаем на зарубежных участках несколько сотен наблюдателей по линии Общественной палаты Российской Федерации, от международных структур, политических партий и кандидатов в депутаты», - заявил он

Напомним, выборы пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму РФ пройдут прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 региональных парламентов.