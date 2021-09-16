Синоптики предупредили москвичей о дождливой погоде в начале следующей недели
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В начале следующей недели погода в столичном регионе будет дождливой в связи с действием семейства циклонов с запада, сообщает Гидрометеоцентр.
В понедельник и вторник, 20 и 21 сентября, жителей Москвы и Московской области ожидает дождь и дневная температура плюс 5-10 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 1-6 градусов тепла, сообщается на сайте научно-исследовательского учреждения.
Конец недели в столичном регионе будет более холодным, чем обычно, отмечается в сообщении. Температура будет ниже климатической нормы примерно на 3 градуса, ночью 17 и 18 сентября в Подмосковье она может опуститься до отрицательных значений.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, какая погода ждет москвичей на этой неделе. По словам специалиста, в ближайшие дни в столице будет прохладно и без осадков.
Как писал сайт kp.ru, Москву ждет еще одно похолодание – более серьезное, чем то, что уже наступило.