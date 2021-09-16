Игорь Артамонов обсудил перспективы развития Липецкой области с активистками региона

Фото: липецкаяобласть.рф

«Вы выполняете многогранную работу, направленную на укрепление института семьи и семейных ценностей, Ваша активная жизненная позиция и собственное мнение по самым разным направлениям жизнедеятельности региона очень важны для нас, потому что помогают делать жизнь людей лучше", – отметил в своём обращении Игорь Артамонов.

Фото: липецкаяобласть.рф

Вместе с участницами встречи руководитель области проанализировал итоги работы, которая была проделана за несколько прошедших лет, рассказал о проектах по дальнейшему развитию экономики и социальной сферы Липецкой области. Одним из приоритетных направлений деятельности органов исполнительной власти региона Игорь Артамонов считает создание условий для полноценной и комфортной жизни семей с детьми. «За 2018-2020 годы только в Липецке благоустроено 745 дворовых территорий, в том числе 160 – комплексно. Установлено безопасное и современное детское и спортивное оборудование. Отремонтировано асфальтобетонное покрытие, обустроены дополнительные парковки», – пояснил глава области.

Фото: липецкаяобласть.рф

Год от года бюджетное финансирование программ социального развития региона растёт. Значительные средства направляются для развития здравоохранения. В области строят детские сады и школы. Все учащиеся средних учебных заведений обеспечены качественной питьевой водой и горячим питанием. «Союз женщин России – один из самых эффективных общественно-политических институтов и в стране, и в регионе, – подчеркнул Игорь Артамонов. – И ваши помощь и участие необходимы нам в решении самых главных наших задач».