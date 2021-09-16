В Архангельской области впервые в России запустят льготную ипотеку для врачей и учителей

Соглашение о запуске пилотного проекта 16 сентября подписали губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и генеральный директор АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области/И. Малыгин.

Архангельская область стала первым в России регионом, в котором банк ВТБ и компания ДОМ.РФ запускают пилотную программу льготной ипотеки для работников сферы образования и здравоохранения. Ставка по кредиту для педагогов и медицинских работников составит 6%, а для молодых семей, работающих в этих сферах, - 2%. Программа льготной ипотеки стартует с января 2022 года. Соглашение о запуске пилотного проекта 16 сентября подписали губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, генеральный директор АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко и заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Главная цель проекта — поддержать заемщиков в регионах, создав простую и доступную программу льготной ипотеки. В России сегодня действуют более 280 региональных жилищных программ для разных категорий заемщиков. Все они очень отличаются по своим условиям. ВТБ и ДОМ.РФ намерены создать универсальную региональную программу, при этом приоритет будет отдан социальной сфере. Первыми преимуществами льготной ипотеки смогут воспользоваться врачи и учителя Архангельской области.

- Для нас это важный проект, он связан в первую очередь с реализацией Кадровой стратегии на территории региона, - комментирует губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. - Анализ рынка труда сегодня показывает, что обеспеченность комфортным жильем является одним из важнейших условий при определении места работы. Медики и педагоги – это те профессии, в которых наш регион испытывает особый дефицит. Поэтому именно им мы предлагаем стать первыми участниками этого пилотного проекта и делаем наш регион привлекательным для специалистов.

Глава компании «ДОМ.РФ» Виталий Мутко уверен, что льготное ипотечное кредитование повысит адресность мер государственной поддержки и сделает жилье более доступным для россиян.

- Благодаря подобным программам многие смогут улучшить качество жизни в ближайшее время, − отметил Виталий Мутко.

Льготные условия по ипотеке с января 2022 года смогут получить все сотрудники сферы здравоохранения и образования Архангельской области. Процедура максимально упрощена: получить кредит учителя и педагоги могут в режиме «одного окна». Ставка по ипотеке для них составит 6%. Для семей, работающих в медицине или в образовательной сфере, у которых с 1 января 2018 года родился первый и последующий ребенок, ставка составит 2% годовых. Взять в кредит можно до 3 миллионов рублей. При этом размер первоначального взноса должен составлять не меньше 15% от стоимости жилья. Кредит выдается на срок до 20 лет.

- Хочу подчеркнуть, что запуская этот проект, мы начинаем «тестировать» такие продукты и их востребованность среди потенциальных получателей льготных ипотечных кредитов и планируем в дальнейшем расширять не только линейку доступных механизмов приобретения жилья, но и категории получателей льготных кредитов, - подчеркнул губернатор Александр Цыбульский.

Банк ВТБ будет заниматься приемом заявок от заемщиков и выдачей ипотеки на льготных условиях. ДОМ.РФ возьмет на себя проверку документов на соответствие требованиям региональной программы и ведением единого электронного реестра участников.

- Архангельская область станет первым регионом, где новый механизм поддержки ипотечных заемщиков будет реализован в полном объеме, - отметил председатель правления ВТБ Анатолий Печатников.- Он объединит все преимущества федеральных и региональных программ и при этом будет доступен клиентам в «режиме одного окна» – без предоставления дополнительных справок и лишних визитов в банк. Мы уверены, что наш совместный проект станет отличным примером и для других регионов, где сохраняется большой потенциал предоставления качественного нового жилья для льготных категорий населения.