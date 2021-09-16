Необитаемый остров в Норвегии выставили на продажу за 200 тысяч евро Фото: Google Maps

Необитаемый остров Стуре Футойа в Норвегии выставили на продажу. Стартовая цена лота составляет 2 миллиона норвежских крон, или 196 тысяч евро.

На острове никто не живет уже с 1911 года, когда тогдашний владелец Йенс Аакре продал его одной семейной паре за скромные 850 крон, что по сегодняшнему курсу составляет 60 тысяч в норвежской валюте. После смерти владельцев Стуре Футойа перешел в наследство их детям, а потом и их потомкам, которые и выставили остров на продажу, передает норвежский телеканал NRK.

Как рассказал один из владельцев Ханс Нильсен, он не может найти полезного применения острову, поэтому и решил продать его. Агент по продаже Стуре Футойа имеет опыт в подобных сделках, отмечается в сообщении. Так, в прошлом году он продал остров за 4,3 миллиона норвежских крон, хотя стартовая цена была миллион крон.