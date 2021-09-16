Twitter в 2021 не выплатил в России ни одного штрафа Фото: REUTERS

Компания Twitter с начала 2021 года не оплатила ни одного штрафа, которые были наложены на нее решениями российских судов.

Как рассказали ТАСС в Таганском суде Москвы, сейчас в отношении Twitter вступило в силу взыскание штрафов на общую сумму 8,9 миллиона рублей за отказ удалить запрещенный контент. Судебные приставы могут взыскать их в принудительном порядке.

Напомним, накануне по статье о неудалении незаконной информации привлекли Facebook и Twitter, которых оштрафовали на 21 миллион и 5 миллионов рублей соответственно. Общая сумма штрафов, наложенных на Facebook в России, превысила 90 миллионов рублей, на Twitter наложили штрафы в общей сложности более чем на 45 миллионов.

Как писал сайт kp.ru, заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что ведомство готово применить по отношению Google, Facebook и Twitter оборотные штрафы за отказ удалить запрещенный в России контент.