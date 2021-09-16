Роскомнадзор готов применить оборотные штрафы в отношении Facebook, Twitter и Google Фото: REUTERS

Роскомнадзор готов применить по отношению Google, Facebook и Twitter оборотные штрафы за неудаление запрещенного на территории России контента. Такое заявление в четверг, 16 сентября, сделал заместитель главы ведомства Вадим Субботин.

«В ближайшее время мы будем принимать решение о применении оборотных штрафов по ряду этих компаний. По тем, по которым у нас уже имеются основания применить штраф, мы его планируем применить. Это зарубежные компании - это Facebook, Google и Twitter», - сказал замглавы Роскомнадзора.

Субботин уточнил, что соответствующие решение будет приниматься в отношении тех, кто систематически нарушает требования ведомства. Замглавы ведомства напомнил, что на сегодняшний день есть решения суда, вступившие в силу, о наложении штрафов в объеме более 130 млн рублей, а по трем постановлениям Twitter так и не оплатил штраф. «Эта история уже серьезнее» - отметил он.

Замглавы Роскомнадзора также заявил, что есть данные о содействии со стороны крупнейших западных компаний в обходе блокировок и продвижении интернет-ресурсов, при помощи которых распространяется в том числе незаконная агитационная деятельность.

Напомним, накануне по статье о не удалении незаконной информации привлекли Facebook и Twitter, которых оштрафовали на 21 миллион и 5 миллионов рублей, соответственно. Общая сумма штрафов, наложенных на Facebook в Россию, превысила 90 млн рублей, на Twitter наложили штрафы в общей сложности более чем на 45 млн рублей.