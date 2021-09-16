Несколько ракет упали недалеко от электростанции в Кабуле Фото: REUTERS

Несколько ракет упали в Кабуле в районе Хаир-Хана.

Как передает афганское агентство Aamaj News, местные жители рассказали, что снаряды приземлились недалеко от электростанции. О том, кто мог запустить ракеты и есть ли в результате инцидента пострадавшие, не сообщается.

Как писал сайт kp.ru, в конце августа 2021 по меньшей мере пять ракет были выпущены по территории аэропорта Кабула. Несколько из них были перехвачены американскими системами противовоздушной обороны Соединенных Штатов.

Напомним, до этого в Кабуле прогремел мощный взрыв. Позже представитель Центрального командования Вооруженных сил США Уильям Урбан заявил, что Соединенные Штаты нанесли ракетный удар по машине с террористами из-за угрозы нападения на столичный аэропорт смертников террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ)*. Кроме того, в июле несколько ракет запустили по президентскому дворцу в афганской столице.

*Запрещенная в России террористическая организация