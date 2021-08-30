Reuters: системы ПВО США перехватили пять ракет, выпущенных по аэропорту Кабула Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По меньшей мере пять ракет были выпущены утром в понедельник, 30 августа, по территории аэропорта Кабула, несколько из них были перехвачены американскими системами противовоздушной обороны (ПВО) США.

Об этом со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило агентство Reuters. Источник издания привел предварительные данные и указал, что жертв со стороны США нет, однако, по его словам, все может измениться.

Напомним, в воскресенье, 29 августа, в Кабуле прогремел мощный взрыв. Позже представитель Центрального командования ВС США Уильям Урбан заявил, что Соединенные Штаты нанесли ракетный удар по машине с террористами из-за угрозы нападения на столичный аэропорт смертников террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ)*.

Как писал сайт kp.ru, Урбан также выразил уверенность в успешности операции, уточнив, что после удара произошло еще несколько взрывов. Это может говорить о том, что во взорванном автомобиле была взрывчатка.

*Запрещенная в России террористическая группировка