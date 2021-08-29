Пентагон подтвердил, что США совершили удар в Кабуле из-за угрозы атаки ИГ*

В Пентагоне сообщили, что США совершили удар в Кабуле из-за угрозы атаки ИГ* Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель Центрального командования ВС США Уильям Урбан сообщил, что Соединенные Штаты совершили ракетный удар в Кабуле из-за угрозы нападения смертников "Исламского государства"* на столичный аэропорт.

- Силы США осуществили сегодня в целях самозащиты авиаудар с беспилотного летательного аппарата по машине в Кабуле, устранив непосредственную угрозу со стороны "ИГ в Хорасане" в отношении аэропорта имени Хамида Карзая, — гласит текст заявления.

Урбан выразил уверенность в успешности операции и рассказал, что после удара произошло еще несколько взрывов. Это может говорить о том, что во взорванном автомобиле была взрывчатка. Также Урбан отметил, что у ведомства пока нет данных о жертвах среди мирных жителей.

Напомним, взрыв прогремел в воскресенье, 29 августа. Он стал следствием ракетного удара. Ранее в Сети появилось видео мощного взрыва. На кадрах можно увидеть поднимающийся в небо черный столб дыма. В результате произошедшего два человека погибли, среди них один ребенок. Еще трое получили ранения.

*Запрещенная в России террористическая организация