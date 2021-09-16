Директор Фонда энергетического развития объяснил резкие скачки цен на газ в Европе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин объяснил резкие скачки цен на газ в Европе. Еще в начале недели стоимость за тысячу кубометров превысила 970 долларов, а 16 сентября упала до 735 долларов.

Аналитик отметил, что показатель в 970 долларов был запредельным и это «перегретая цена». Она не могла держаться долго и, вполне естественно, что начала снижаться.

- Максимальный показатель никак не был связан с реальной конъюнктурой рынка. Снижение было неизбежным, - рассуждает аналитик.

Он так же видит еще одну причину, которая привела к снижение цены – это возобновление поставок газа из Норвегии.

После завершения ремонтных и профилактических работ норвежцы вернулись к активным продажам газа.

- Это и явилось спусковым крючком, то есть появился на рынке дополнительный объем голубого топлива, - отметил Пикин в беседе с RT.

Стоит отметить, что поставки российского газа на европейский рынок могут немного сгладить цены. Работы на "Северном потоке-2" уже завершены, сейчас илет согласование всех разрешительных документов, сообщает телеканал "360".