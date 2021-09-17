Умер Клайв Синклер, создатель компьютера ZX Spectrum

Британский изобретатель Клайв Синклер, компания которого в 80-х годах прошлого века выпустила популярный и доступный компьютер ZX Spectrum Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 16 сентября, умер Клайв Синклер – британский изобретатель, компания которого в 1982 году выпустила популярный и доступный компьютер ZX Spectrum.

О смерти сэра Клайва сообщила газете Guardian его дочь Белинда Синклер. Женщина рассказала, что ее отец скончался утром у себя дома в Лондоне, в окружении родных и близких. Создатель домашнего компьютера ZX Spectrum умер после продолжительной болезни на 82-м году жизни.

«Он был просто изумительным человеком. Конечно, он был очень умным, всегда всем интересовался. Моя дочь и ее муж – инженеры, и он всегда говорил с ними о технике», - поделилась Белинда с журналистами.

Она также рассказала, что ее отец всегда был полон идей, носил с собой логарифмическую линейку, увлекался покером и любил стихи, а вот интернетом не пользовался, предпочитал обычный телефон.

СПРАВКА «КП»

Сэр Клайв Марльз Синклер родился 30 июля 1940 года. Компанию Sinclair Radionics он основал в 1962-м, когда ему был всего 21 год. Сначала фирма производила детали для радиоприемников, а в 70-х стала выпускать карманные калькуляторы, электронные часы и портативные телевизоры.

В 1986 году Клайв Синклер ушел из компьютерной индустрии и продал свою компанию за пять миллионов фунтов стерлингов.