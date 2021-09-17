Умерла Джейн Пауэлл, звезда американских мюзиклов

Американская актриса, певица и танцовщица Джейн Пауэлл Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Печальная весть пришла из США: на 93-м году жизни умерла Джейн Пауэлл, американская актриса, певица и танцовщица, которая в середине прошлого века была одной из самых ярких молодых звёзд голливудской студии Metro-Goldwyn-Mayer (MGM).

О смерти Джейн Пауэлл сообщила газете Washington Post лучшая подруга актрисы Сьюзан Грейнджер. Она уточнила, что звезда мюзиклов скончалась в своем доме в городе Уилтон (штат Коннектикут).

СПРАВКА «КП»

Сьюзанн Лоррейн Бьюрс (Джейн Пауэлл – сценический псевдоним) родилась 1 апреля 1929 года в Портленде (штат Орегон). Сьюзанн была очень талантливым ребенком: девочка занималась танцами с двух лет, а уже в десять лет стала профессионально готовиться к карьере певицы.

А вот киноактрисой она стала почти случайно: 14-летним подростком она проводила школьные каникулы в Голливуде, где приняла участие в конкурсе талантов, исполнила партию в опере по мотивам классической драмы Жоржа Бизе «Кармен» и победила. А уже на следующий день подписала контракт с кинокомпанией MGM.

Ее дебют в кино состоялся через год, 15-летняя Сьюзанн сыграла в фильме «Песня открытой дороги», а имя героини — Джейн Пауэлл — и стало и её псевдонимом.

Пик популярности актрисы пришелся на 1940-1950 годы, а мировую известность ей принесла главная роль в знаменитом мюзикле Стенли Донена «Семь невест для семерых братьев» (1954). В 1960 году на голливудской Аллее славы была открыта именная звезда Джейн Пауэлл.