В ОНФ рассказали, что мошенники могут оформлять займы на россиян без их ведома

Эксперт рассказал, что мошенники могут оформлять займы на россиян без их ведома Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Эксперт проекта "За права заемщиков" Общероссийского народного фронта (ОНФ) Александра Пожарская сообщила, что мошенники могут оформлять онлайн-займы на россиян без их ведома.

Как рассказала специалист в эфире радио Sputnik, преступники находят паспортные данные граждан РФ в интернете и в заявках на займы указывают "серые" номера телефонов, которые не привязаны к конкретным владельцам. Верификация при этом происходит при помощи электронной подписи – СМС с кодом. В результате этого жертва может даже не знать, что на нее оформили займ, пока не получит документ о взыскании долга.

По словам Пожарской, сначала мошенники стараются создать жертве хорошую кредитную историю и некоторое время стабильно выплачивают займы. Так они доводят лояльность микрофинансовой организации к жертве до максимального уровня, после этого берут максимально возможный займ и исчезают.

Пожарская посоветовала россиянам проверять свою кредитную историю раз в полгода. Если вы обнаружили кредитную историю, к которой не имели отношения, то необходимо обратиться в полицию.

Ранее эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров сообщил об обнаруженной уязвимости в Едином портале государственных услуг, которая позволяет перенаправлять пользователей с портала на любые другие ресурсы. Специалист сообщил о скрытом редиректе (covert redirect), при котором пользователь может быть переадресован на любой другой ресурс, в том числе на сайты злоумышленника. Уточняется, что если подобный сайт содержит вредоносное программное обеспечение, то оно будет установлено на устройство автоматически.