Синоптик Гидрометцентра пообещала комфортный октябрь

Синоптики пообещали комфортную погоду в октябре Фото: Михаил ФРОЛОВ

На большей части территории России погода в октябре будет соответствовать климатической норме. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Она отметила, что в столичном регионе температура будет в основном плюсовая, от 8 до 13 градусов выше нуля. Ночами также заморозки не ожидаются, в самые холодные часы в регионе будет плюс 1-6 градусов.

При этом на юге европейской территории - южнее Волгограда и Ростова-на-Дону – октябрь может оказаться холоднее обычного. По ночам температура составит плюс 3-10 градусов, днем 15-20 градусов, передает «Российская газета».

Обильные осадки прогнозируются в Тверской, Смоленской и Брянской областях. А вот в Краснодарском крае и Крыму осадков будет совсем мало, а похолодание – умеренное.

В Сибири и на Дальнем Востоке октябрь может быть теплее обычного. На азиатской территории будет мало дождей: на Урале, в Западной Сибири, на юге Иркутской области и в прибайкальских районах, в центральных районах Якутии, в Хабаровском крае и Приморье погода будет комфортной.

Напомним, на этой неделе в Московскую область пришли первые заморозки. Из-за непогоды в регионе объявлен «оранжевый» уровень опасности. Предупреждение будет действовать с 21:00 17 сентября до 07:00 18 сентября, передает телеканал «360».