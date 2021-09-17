На избирательных участках страны работают 105 тысяч наблюдателей от «Единой России»

Выборы в Госдуму РФ восьмого созыва, назначенные на Единый день голосования 19 сентября 2021 года, проходят в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Фото: Денис Дмитриев/ТАСС.

Наблюдатели «Единой России» работают на всех избирательных участках страны, сообщил заместитель секретаря Генсовета партии Евгений Ревенко. В пятницу, 17 сентября, стартовали выборы в Госдуму. За ходом голосования следят 105 тысяч наблюдателей от единороссов – это почти половина от общего числа наблюдателей, представленных политическими партиями.

По словам Ревенко, к работе в качестве наблюдателей привлечены абсолютно разные по возрасту и профессиям люди – от студентов до преподавателей юридических вузов. Все они прошли обучение, организованное партией накануне выборов.

- Можно с уверенностью утверждать, что такого разностороннего и профессионального пула наблюдателей у «Единой России» ещё не было, - отметил Евгений Ревенко. - Совместно с Центризбиркомом мы провели для них семинары, сессии и встречи в 30 регионах. Абсолютное большинство наших наблюдателей прошло полноценный курс обучения онлайн. Так как впервые на выборах в Госдуму голосование проходит в течение трех дней, особое внимание уделялось рассмотрению и обсуждению особенностей именно такого формата.

Занятия проходили как в онлайн, так и в оффлайн-формате. Курсы длились несколько месяцев, все слушатели были разделены на четыре потока. На лекциях рассказывали о формах голосования, организации видеонаблюдения, особенностях работы с сейф-пакетами. Наблюдателей посвятили в правовые аспекты работы, а также разобрали с ними, что делать в случае возникновения спорных ситуаций.

- Отдельно наши наблюдатели прошли обучение работе со специально созданным приложением «Наблюдатель», в которое загружаются данные по каждому дню голосования, а также возможным нарушениям. Мы используем его с 2016 года, оно постоянно совершенствуется и доказало свою эффективность, - рассказал Евгений Ревенко.

Выборы депутатов Государственной Думы восьмого созыва продлятся три дня - 17, 18 и 19 сентября. Во всех регионах России работают 96 тысяч избирательных участков, из них 2,5 тысячи - временных. В списки избирателей вошли 108 миллионов граждан России. Еще 2 миллиона россиян находятся сейчас за пределами страны, они смогут отдать свой голос на 348 участках, организованных в 144 странах. В семи субъектах РФ жители могут проголосовать дистанционно, с помощью электронного голосования.

Напомним, одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования 19 сентября 2021 года пройдут более 4,4 тысяч избирательных кампаний во всех регионах страны. В девяти субъектах РФ жители выбирают глав регионов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты Законодательных собраний) и 39 региональных парламентов.