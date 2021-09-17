Финансовые аналитики спрогнозировали курс рубля на октябрь 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Финансовые аналитики спрогнозировали курс рубля на октябрь 2021 года. По мнению экспертов у российской валюты есть основания для укрепления позиций.

Аналитик ФГ "ФИНАМ" Анна Зайцева прогнозирует, что рубль будет колебаться в диапазоне 71,5–74 рублей за доллар, а евро в коридоре 85–87,5 рубля.

Пока главные опасения рынков остаются: в еврозоне и США идет сильная инфляция. Из-за этого инвесторы скупают фондовые и сырьевые активы быстрее, что способствует и высвобождению части денежной массы в двух главных мировых валютах.

Но в поддержку рубля играют цены на сырье – спрос на нефть высок и цены бьют рекорды.

По мнению эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, если рынки не ждут потрясения, то рубль может укрепиться до 71,5–73,5 по отношению к доллару. И в паре с евро – до отметки в 84,5–86,5 рублей.

- Рубль сравнительно легко держится на плаву, но ждать серьезного падения доллара не приходится. Сбережения сейчас лучше всего держать в рублях, вкладывать в ОФЗ, а не размещать на вкладах. Если говорить про иностранную валюту, то она сможет принести доход этой осенью в одном условии – если не держать ее под подушкой. Стоит инвестировать доллары в рост фондовых бирж Америки или евро в акции тоже растущих в последние месяцы европейских компаний, - советует в беседе с Life шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарев.

Если же деньги в валюте будут лежать дома, то они потеряют на колебании курсов и инфляции.

- Если целью является сбережение от валютных колебаний, то для этого подошел бы портфель с равными долями рубля, доллара и евро, — считает Анна Зайцева.

Впрочем, есть и отрицательные факторы, которые будут влиять на российскую валюту. Мировая экономика быстро замедляется, центральные банки переходят к ужесточению монетарной политики.

— На этом фоне фондовые рынки в США, Европе, России находятся на исторических максимумах и крайне перегреты. Есть риск «бегства» инвесторов из рисковых активов и развивающихся рынков. Именно к последнему относится Россия. Если события пойдут по худшему сценарию, то курс доллара уже в октябре может вырасти до 78 рублей, а евро — до 92–93, — считает старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

В свою очередь трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев отметил, что инвесторы также проявляют интерес к рисковым активам и рублевой ликвидности, что позволяет курсу держаться в диапазоне 72−73 в паре с долларом и 85−86 в паре с евро, сообщает Свободная пресса.