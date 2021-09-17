Никарагуа подписала контракт с РФПИ на поставку российской вакцины от коронавируса

Делегация из Никарагуа подписала с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) контракт на поставку вакцин от коронавируса до конца 2021 года. Об этом сегодня, 17 сентября 2021 года, сообщает ТАСС.

Речь идет о поставках в страну вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт". Документ был подписан в Москве, во время визита делегации из Никарагуа. В стране уже вакцинируют население "Спутником V", но "Спутник Лайт" для вакцинации еще не применялся.

Ранее сообщалось, что власти Никарагуа зарегистрировали на территории страны российскую вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт".

С начала пандемии в Никарагуа зафиксировали 12 153 случая заражения коронавирусной инфекцией, 201 из них - летальные.

Вакцинолог, руководитель одного из московских медицинских центров Евгений Тимаков рассказал сайту kp.ru, какие отличия имеет вакцина "Спутник Лайт" от прочих вакцин. По оценкам разработчиков, иммунитет после вакцинации "Спутником Лайт" продержится около четырёх – пяти месяцев.