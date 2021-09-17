Владимир Путин предложил выплатить по 50 тысяч рублей блокадникам и награжденным за оборону Ленинграда Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин предложил единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей блокадникам и награжденным за оборону Ленинграда.

- В связи с 80-летней годовщиной открытия "Дороги жизни" предлагаю провести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "жителя блокадного Ленинграда", постоянно проживающим на территории нашей страны, а также в Латвийской Республике, Литовской Республике, Эстонской Республике и на территориях Республики Абхазия, Республики Осетия и Приднестровья, — сказал российский лидер в ходе встречи с губернатором Санкт-Петербурга.

При этом глава государства подчеркнул, что люди должны получить эти средства "без волокиты", своевременно и без лишних бумаг.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что все российские военнослужащие и курсанты получили единовременную выплату в 15 тысяч рублей, а военные пенсионеры – в 10 тысяч рублей. Также, по словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, около 20,6 миллиона россиян получили единовременную выплату за школьников в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей получили работающие и неработающие пенсионеры.