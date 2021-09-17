Аналитики назвали города, в которые россияне стали летать чаще в сентябре

Стало известно, куда россияне стали чаще летать осенью Фото: Иван ВИСЛОВ

В начале сентября Якутск стал самым востребованным городом для авиаперелетов у россиян. Столица республики Саха обошла такие зарубежные направления, как греческие Афины и черногорская Подгорица.

Рост числа полетов в Якутск в первой половине сентября вырос более чем на 90% по сравнению с первыми неделями августа. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитиков сервиса OneTwoTrip.

На втором месте по популярности оказался город Астрахань. Востребованность авиабилетов по этому направлению выросла на 60%.

Наиболее популярным среди заграничных городов стали Афины. В первые дни осени россияне летали туда в полтора раза чаще, чем в августе. Таким образом, греческая столица оказалась на третьем месте общего списка, сообщает Газета.ru.

Примерно такой же рост спроса продемонстрировали столицы Черногории Подгорица и еще один российский город – Калининград.

Следующими в списке оказались Киров, Брянск, Волгоград. При этом отмечается. Что существенный рост спроса на билеты в Москву или в северную столицу зафиксирован не был.

Напомним, ранее стало известно, что с 21 сентября Россия возобновляет авиасообщение еще с рядом стран, в том числе с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией, передает телеканал «360».