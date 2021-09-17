Россия надеется на возвращение в Афганистан эвакуированных сотрудников ООН Фото: REUTERS

Россия рассчитывает на возвращение в Афганистан эвакуированных сотрудников Организации объединенных наций, заявила журналистам заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева.

«Рассчитываем, что эвакуированная часть персонала миссии сможет в ближайшее время вернуться в Кабул», – сказала дипломат.

Евстигнеева подчеркнула, что Москва позитивно восприняла сигналы новых властей Афганистана о готовности взаимодействовать с ООН и обеспечить их безопасность. Вместе с тем Россия сожалеет о том, что в резолюции ООН о продлении миссии в Афганистане нет пункта об угрозе терроризма со стороны группировки «Исламское государство»* и «застарелой наркопроблемы», подчеркнула она.

Как писал сайт kp.ru, Совет безопасности ООН принял резолюцию, продляющую миссию организации в Афганистане. Мандат миссии остается прежним, но в течение следующих шести месяцев, возможно, будет скорректирован. Во время обсуждения были смягчены положения в части требований от движения «Талибан»* обеспечения прав женщин. При этом в резолюции нет пунктов, подчеркивающих борьбу с терроризмом, в том числе с «Исламским государством»*.

*Запрещенные в России террористические организации