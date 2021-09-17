Обещавший 100 тысяч гривен за вакцинацию при беременности мэр Ивано-Франковска сказал, что пошутил

Жительницы Ивано-Франковска присылают мэру документы о вакцинации и беременности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр украинского Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пожаловался, что сотни женщин требуют от него обещанное денежное вознаграждение. Ранее чиновник сказал, что необходимо дать 100 тысяч гривен (около 3,7 тысячи долларов) первой женщине, которая забеременеет после вакцинации от коронавируса. Таким образом Марцинкив предложил бороться со слухами о вреде прививки для будущих мам.

Сейчас мэр заявил, что, говоря о награде, на самом деле пошутил. А его слова приняли всерьез, пишет РИА Новости.

"Я так в шутку сказал, что будем выплачивать 100 тысяч гривен. У меня более 100 сегодня заявок от женщин, которые после вакцинации просто в Viber и Facebook присылают, когда они первый раз вакцинировались, второй и когда забеременели", - пожаловался Марцинкив.

Сайт kp.ru ранее писал, какими страшилками про коронавирус пугают в очереди в больнице, как связана потенция и прививка, и могут ли с уколом внести чужую частичку.