Минобороны предложило установить в России День трубопроводных войск Фото: Министерство обороны РФ

Министерство обороны России предложило установить в стране день трубопроводных войск.

Как следует из проекта указа президента РФ на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, праздник предлагается установить 14 января.

«Установление Дня трубопроводных войск окажет положительное влияние на сохранение и приумножение воинских традиций, а также будет являться знаком признания заслуг более 50 тысяч ветеранов и действующих военнослужащих», – сказано в документе.

Отмечается, что именно 14 января в 1952 году начальнику Генерального штаба Советской армии генералу армии Сергею Штеменко поручили утвердить штаты отдельного батальона перекачки горючего по трубопроводу № 1 и его размещении на фондах склада горючего № 592 на станции Ильино.

Напомним, трубопроводные войска входят в состав тыла ВС России. Они обеспечивают снабжение армии горюче-смазочными материалами, развертывание полевых магистральных трубопроводов и подачу по ним горючего.