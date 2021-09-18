Трёхкратный чемпион мира Пеле снова попал в отделение интенсивной терапии Фото: REUTERS

Трехкратный чемпион мира по футболу, 80-летний бразилец Пеле, снова переведен в отделение интенсивной терапии. такое решение врачи приняли из-за ухудшения его состояния здоровья, сообщает UOL.

Отмечается, что у легендарного футболиста проблемы в области гортани. Однако несмотря на то, что осложнения носят относительно легкий характер, ему потребуется особый уход.

Тем временем, дочь Пеле на странице в Инстаграм сообщила, что ее отец идет на поправку.

- Это обычный сценарий выздоровления для мужчины его возраста после перенесенной операции ... Вчера он устал и немного отступил назад. Сегодня сделал два шага вперед, - написала она.

Напомним, в конце августа 2021 года Пеле попал в больницу. Его госпитализирован из-за необходимости прохождения планового обследования, которое ранее откладывалось из-за пандемии covid-19. 14 сентября после операции звезду футбола медики перевели в стационар.