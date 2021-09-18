Власти США сожалеют о решении Франции отозвать для консультаций посла из Вашингтона Фото: REUTERS

Власти США сожалеют о решении Франции отозвать для консультаций своего посла из Вашингтона. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на представителя Белого дома.

Отмечается, что американская сторона хочет в ближайшие дни поддерживать взаимодействие для урегулирования разногласий с Парижем.

- Мы были в тесном контакте с нашими французскими партнерами по поводу их решения отозвать посла в Париж для консультаций. Мы сожалеем, что они пошли на этот шаг ... мы продолжим взаимодействие, чтобы урегулировать разногласия, как мы делали это в других случаях, - приводятся слова чиновника.

Ранее сообщалось, что Франция немедленно отзывает для консультаций своих послов из США и Австралии. Это связано с тем, что 15 сентября эти страны объявили о создании партнерства по безопасности с Великобританией.

Напомним, накануне Штаты, Британия и Австралия объявили о формировании нового партнерства в сфере безопасности AUKUS. По словам американского лидера, цель такого альянса заключается в обеспечении "мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе".