Армия Украины усилила ПВО на северном направлении перед учениями НАТО

Украинская армия усилила ПВО на северном направлении перед учениями НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины усилили систему противовоздушной обороны на северном направлении республики, готовясь к военным учениям "Объединенные усилия - 2021". Об этом сообщило воздушное командование "Центр" Вооруженных сил Украины (ВСУ).

- В рамках проведения стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия - 2021" осуществлено усиление системы противовоздушной обороны на северном направлении, — говорится в сообщении командования.

Подразделения радиотехнических и зенитных ракетных войск двинулись на определенные позиции, которые позволяют "существенно усилить систему радиолокационной разведки и зенитного ракетного прикрытия".

В мае 2021 года корабли Военно-морских сил Украины и Великобритании провели совместную тренировку типа PASSEX в Черном море. Целью мероприятия было поддержание безопасности в Черноморском регионе, совершенствование обучаемости и совместимости экипажей кораблей двух стран в соответствии со стандартами Североатлантического альянса. Также уточнялось, что к учениям привлекли вертолет Ми-14 морской авиационной бригады национального флота.