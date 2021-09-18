Полтора миллиона москвичей проголосовали на выборах в Госдуму дистанционно

В Москве, число жителей, принявших участие в дистанционном электронном голосовании, превысило 1,5 млн человек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, число жителей столицы, принявших участие в дистанционном электронном голосовании, превысило 1,5 млн человек. Одним из них стал мэр города Сергей Собянин, проголосовавший в помещении Общественного штаба на Краснопресненской набережной.

Наряду с депутатами российского парламента жители Москвы выбирают несколько депутатов Мосгордумы, а в столичном районе Щукино одновременно проходят и выборы муниципальных депутатов. Система дистанционного голосования работает над приемом электронных избирательных бюллетеней уже вторые сутки, никаких серьезных происшествий с ней наблюдатели Общественного штаба не зафиксировали.

Для того, чтобы стать участником дистанционного электронного голосования, москвичам необходимо было до начала выборов зарегистрироваться, подав заявление на сайте mos.ru. Кроме жителей Москвы электронное голосование проходит также в шести других российских регионах.