Банк «Открытие» запустил «Киноакцию» совместно с Mastercard

Банк «Окрытие» запустил необычную акцию для поклонников кино. Совместно с Mastercard банк объявил о начале выпуска дебетовых карт в специальном дизайне. В рамках «Киноакции» клиенты могут заказать карту супергероя с изображением персонажей любимых фильмов и мультиков. На пластике будут красоваться герои расширенной вселенной DC (Бэтмен, Супермен или Харли Квинн), кот и мышонок из «Тома и Джерри» или отважные борцы с потусторонней нечистью из «Охотников за привидениями». Приятный бонус - обладатели новой карты Mastercard будут получать кешбэк на билеты в кино в размере 50%. Кроме того, владельцы карты примут участие в розыгрыше. Главный приз акции – поездка на двоих на студию Warner Bros. и абонемент в кинотеатры на три года.

Побороться за призы смогут новые клиенты банка. Для этого необходимо оформить карту на сайте «Открытия» с 16 сентября по 31 декабря 2021 года и затем рассчитываться ею за любые покупки на сумму от 300 рублей. Чем больше покупок – тем выше шанс получить приз.

Розыгрыш пройдет в четыре этапа. Кроме поездки на студию Warner Bros. будут разыграны три абонемента в кинотеатры, действующие три года, 20 абонементов со сроком действия в один год и 25 абонементов на полгода. В призовом фонде акции также есть пригласительные билеты на закрытые премьеры в столичных кинотеатрах и сертификаты на два места в кинозале.

Счастливчики будут выбираться методом лотереи – с помощью генератора случайных чисел. На одном этапе участники акции смогут получить не больше одного приза, а на всех этапах – не больше одного абонемента в кино на три года.

Кроме повышенного кешбэка на походы в кино владельцы карты супергероя получают кешбэк до 2,5% на все покупки и повышенную ставку по счету «Моя копилка». Во время всего срока действия карты обслуживание по ней будет бесплатным. Держатели карты могут переводить деньги на карты других банков без комиссии, а также получать скидку в размере 20% на отели и билеты, расплачиваясь бонусными рублями на сайте travel.open.ru.

Оформить карту в рамках «Киноакции» можно онлайн, сделав заявку на сайте банка. Ее бесплатная доставка доступна в более чем 450 городах по всей России.

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