Метеоролог предсказал россиянам холодную зиму

Холодная зима ждет не только россиян, но и европейцев Фото: Олег УКЛАДОВ

Россиян из-за влияния антициклонов ждет холодная зима. Об этом рассказал начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Терешонок.

Метеоролог полагает, что на погоду окажут сильное влияние антициклоны, особенно арктический, самый холодный среди прочих. Эта неприятность коснется не только России - Европа тоже будет страдать от их влияния.

"Вероятность есть такая, что будет преобладать антициклональная погода и, возможно, сильные морозы. В Европе то же самое. Мое предположение, что это будет от Ла-Манша до Урала", - цитирует Терешонка Ura.ru.

Он отметил, что жителям Сибири и Якутии на теплую зиму рассчитывать не приходится почти никогда. Вот и на этот раз их ждут Монгольский, Сибирский и другие антициклоны, которые гарантируют холодную погоду.

Как ранее писал сайт kp.ru, северный ветер уже пришел в некоторые регионы - сейчас он свирепствует в Коми. Осадки синоптики обещают небольшие, но крайне неприятные: дождь, мокрый снег, снег.