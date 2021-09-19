В МХАТ состоялся первый поэтический баттл "В переплёт!"

Фото: пресс-служба МХАТ им.Горького

В МХАТ им. М. Горького 18 сентября состоялся первый поэтический баттл "В переплёт!". Участниками культурного мероприятия стали поэты разных поколений, актерами театра и кино, которые пишут стихи.

10 писателей-поэтов, среди которых Ганна Шевченко, Полина Орынянская, Лета Югай, Дана Курская и другие, соревновались с девятью актерами в поэтическом мастерстве. От театра МХАТ в баттле свои стихи представили артисты Владимир Халтурин, Александр Удалов и Кристина Пробст.

Жюри "В переплет!" возглавили поэты Ефим Бершин, Юлия Белохвостова, главный редактор "Литературной газеты" Максим Замшев, актриса Елена Захарова, представитель "Литрес" Полина Воронина, а также поэтесса Мария Ватутина. Все они оценивали работы путем голосования - с помощью красных и синих платков.

Посмотреть уникальный поэтический баттл пришли поэты Иван Купреянов, Елена Черникова, Антон Аносов, а всего мероприятие посетили полсотни человек.

- В России поэтические баттлы сейчас очень любят. Это современное и живое действо. Но хорошие, большие поэты часто не принимают такую форму выступления: им кажется, что участвовать в баттлах несерьезно. И я очень рада, что это привлекательное и весьма популярное явление, состоялось в МХАТ – здесь оно приобрело правильный вид и нужный вектор, - рассказала председатель жюри Мария Ватутина.

Фото: пресс-служба МХАТ им.Горького

Стоит отметить, что организаторы не придерживались какой-то конкретной точки зрения на тематику поэтических текстов. Само проведение баттла предполагало "чистую форму" свободного поэтического высказывания, но с возможностью сохранения высоких поэтических традиций российской поэзии.

По итогам культурного вечера победителем баттла стал Виктор Завикторин. Он получил гран-при "Хрустальная книга". Однако стихи всех участников мероприятия будут опубликованы в специальном сборнике "В переплёт!".