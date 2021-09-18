Тихановская заявила о готовности по-новому выстроить отношения с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-кандидат в президенты республики Беларусь Светлана Тихановская, сбежавшая в Литву, рассказала, как могли бы строиться отношения с Россией, в случае смены власти в государстве.

- Как и любой белорус, я понимаю, насколько сильно экономика Беларуси связана с экономикой России. И знаю, что нам нужно будет выстраивать новые, честные и прозрачные отношения и договоренности с Россией, - приводятся слова Тихановской на ее сайте.

Также она отметила, что в качестве возможных принципов могла бы прибегнуть к использованию "верховенства права".

- Любой российский инвестор или торговый партнер, который ведет свою деятельность законно, сможет рассчитывать на защиту своих интересов в независимых белорусских и международных судах, - заявила оппозиционный лидер.

Еще одним принципом Тихановская назвала "прозрачность и открытость договоренностей", а третьим - становлением республики партнером, который выполняет взятые на себя обязательства.

Ранее сообщалось, что бывшая соперница Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская уехала в Литву, после чего в интернете появились два ее видеообращения: в первом политик заявила, что у нее не было выбора, поэтому она решила уехать.