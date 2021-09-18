Порошенко назвал "отвлекающими внимание" идеи о переименовании Украины Фото: REUTERS

Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что нынешняя украинская власть всячески пытается отвлекать внимание людей от реальных проблем. В частности, по его мнению, это проявляется оглашением идей о переименовании государства.

- Они дурачатся для вас (для народа), продвигая абсолютно маразматичные идеи, которыми пытаются отвлечь ваше внимание. Например - а давайте переименуем Украину и давайте это сейчас будем обсуждать. А давайте на латиницу перейдем, ничего важнее у нас нет. А давайте большой герб нарисуем. Но не думайте, что они не понимают, что они делают, - сказал бывший украинский лидер, слова которого приводится на сайте его партии.

Порошенко добавил, что все это необходимо, чтобы "отвлечь внимание" от реальных проблем, которые существуют в стране и не решаются.