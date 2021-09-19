17-летняя фигуристка Трусова выиграла турнир U.S. International Classic Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В США 17-летняя российская фигуристка Александра Трусова стала победительницей турнира U.S. International Classic. По итогам своего выступления в короткой и произвольной программах ей удалось набрать 216,80 баллов.

Второе место досталось спортсменке из Кореи Парк Ёнджон - у нее 212,40 балла. Тройку лидеров замкнула американская фигуристка Габриэлла Иззо - всего 182,76 балла.

Как отмечает КП-Спорт, несмотря на падение во время исполнения тройного акселя, россиянка получила за короткую программу 74.75 балла.

Ранее юная российская фигуристка стала первой спортсменкой, которой удалось в рамках одного номера исполнить сразу пять четверных прыжков. Благодаря этой технике она сорвала овации публики и продемонстрировала жюри невероятную энергетику на льду.