Минобороны США поздравили американских летчиков картинкой с российскими Су-27 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Южное командование Министерства обороны Соединенных Штатов поздравило своих летчиков с Днем основания Военно-воздушных сил США открыткой с изображением российских истребителей Су-27. Поздравительный пост опубликован в официальном на официальной странице Twitter U.S. Southern Command.

«С Днем Рождения ВВС США», - указано на изображении с тремя российскими истребителями.

Минобороны США поздравили американских летчиков картинкой с российскими Су-27 Фото: Twitter.com

В комментариях к посту пользователи социальной сети указали на ошибку южного командования Минобороны США. «С Днем Рождения ВВС России. Ха-ха-ха», - отметил один из пользователей.

Ошибку подметил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. «Прекрасная картинка в День оружейника России», - написал в комментарии глава госкорпорации.

Су-27 - советский и российский многоцелевой всепогодный сверхзвуковой тяжелый истребитель, который применялся для ракетно-бомбовых ударов по наземным целям.