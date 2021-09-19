Индия планирует в ближайшие 10 дней открыться для иностранных туристов Фото: Иван ВИСЛОВ

Министерство внутренних дел Индии в ближайшие десять дней могут объявить о снятии ограничений на посещение страны иностранными туристами.

«Решение принимается в связи с сокращением числа случаев COVID-19 в стране», - передает издание Hindu со ссылкой на ведомство.

Уточняется, что на сегодняшний день продолжается обсуждение условий въезда иностранцев в страну. Открытие Индии собираются сделать поэтапным, чтобы увидеть, к чему это может привести.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что проведенная в популярном у иностранцев штате Гоа полная вакцинация от коронавируса взрослого населения может помочь возвращению в страну туристов. Кроме того, первые 500 тысяч туристических виз для иностранцев после открытия страны сделают бесплатными.

Индия находится на втором месте по числу заболевших COVID-19, однако количество инфицированных снижается. По данным Worldometers, за весь период пандемии в стране зарегистрировали 33 448 163 случая заражения коронавирусной инфекции. Жертвами инфекции стали 444 869 человек. Выздоровели 32 671 167 пациентов.