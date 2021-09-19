В Китае считают самоубийственным план Украины по уничтожению ВМФ России

Украине лучше не пытаться уничтожить российский флот в Черном море Фото: REUTERS

Заявления украинских политиков о планах по минированию Черного моря не стоит воспринимать всерьез, утверждает военный обозреватель китайского портала Sohu.

В качестве аргумента он приводит тот факт, что любой ущерб российскому флоту, а тем более попытка его уничтожения не останется в пределах Черного моря, а перерастет в войну.

А в открытом военном противостоянии у Незалежной нет никаких шансов. Москва ответит мощно, и после этого украинское государство попросту перестанет существовать, говорится в статье.

Из этого обозреватель сделал вывод, что план по минированию Черного моря – это не что иное, как попытка привлечь внимание западных партнеров на фоне стремления вступить в НАТО.

Как ранее писал сайт kp.ru, директор украинского научно-производственного объединения "Кливер" Оксана Врублевская предложила заминировать Черное море, чтобы усилить боевой потенциал страны. По ее словам, это будет эффективным оружием массового уничтожения кораблей России.