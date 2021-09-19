Политолог: Второго тура выборов в Хабаровском крае не будет

И. о. губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. Фото: Иван МАКЕЕВ

Второго тура выборов в Хабаровском крае, скорее всего, не будет, заявил политолог Финансового университета при Правительстве России Роман Парма. По данным экзитполов и. о. главы региона Михаил Дегтярев уверенно лидирует на выборах губернатора Хабаровского края.

- Судя по данным экзитполов, опубликованных Фондом «Общественное мнение», и.о. Михаил Дегтярев уверенно побеждает на выборах, набирая 61,6% голосов, - рассказал Роман Парма "Комсомольской правде". - На втором месте, согласно данным того же опроса, журналист Первого телеканала Марина Ким с результатом 24,4%. Экзитполы Фонда «Общественное мнение», как правило, демонстрируют высокую степень достоверности. А это означает, что, скорее всего, второго тура в Хабаровском крае не будет.

Политолог особо отметил, что оба кандидата, набравших наибольшее число голосов избирателей, не являются уроженцами Хабаровского края. Это означает, что им удалось победить традиционно настороженное отношение жителей региона к выходцам из федерального центра.

- Оба кандидата, набирающие, как показал опрос, свыше 80 % голосов избирателей, не являются коренными дальневосточниками, последнее время проживали в Москве. Это особенно показательно, с учетом традиционно настороженного отношения в регионе к «варягам», - подчеркнул Роман Парма. - Данные экзитполов убедительно свидетельствуют, что федеральному центру удалось, условно говоря, «замирить» наиболее сложный и проблемный регион Дальнего Востока, прежде показывавший высокий уровень протестных настроений. А это означает, что ситуация, при которой Хабаровский край считался «оплотом протеста», уходит в прошлое.

Напомним, для победы кандидат в губернаторы Хабаровского края должен набрать как минимум 50% плюс один голос. Кроме Дегтярева и Ким на пост главы региона также претендовали представитель Партии пенсионеров Владимир Парфенов и кандидат от партии «Родина» Бабек Мамедов.