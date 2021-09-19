Михаил Дегтярев лидирует на губернаторских выборах в Хабаровском крае

Михаил Дегтярев начал исполнять обязанности губернатора Хабаровского края с 20 июля 2020 года. Фото: Иван Макеев

Исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев уверенно лидирует на выборах губернатора региона. Действующий руководитель набрал 57,81% голосов после обработки 50,19% протоколов, сообщает информационный центр Центральной избирательной комиссии РФ. Для победы на губернаторских выборах кандидат должен набрать как минимум 50% плюс один голос.

На втором месте после обработки половины бюллетеней оказалась кандидат от партии «Справедливая Россия - За Правду» Марина Ким. Известная телеведущая набрала 24,31%. Третье место досталось представителю Партии пенсионеров Владимиру Парфенову: на данный момент он набрал 10,24% голосов. Замыкает четверку претендентов на кресло главы края кандидат от партии «Родина» Бабек Мамедов. Избиратели отдали ему 3,28% голосов.

Напомним, Михаил Дегтярев начал исполнять обязанности губернатора Хабаровского края с 20 июля 2020 года. На пост главы региона его назначили после ареста предыдущего губернатора Сергея Фургала, руководившего Хабаровским краем с 2018 года.