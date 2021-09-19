Партия «Единая Россия» лидирует на выборах в Законодательное собрание Камчатки

Партия «Единая Россия» лидирует на выборах в Законодательное собрание Камчатского края. Фото: REUTERS

Партия «Единая Россия» лидирует на выборах в Законодательное собрание Камчатского края. После обработки 11,04% бюллетеней единороссы набрали 32,7% голосов, сообщает информационный центр Центральной избирательной комиссии РФ.

На второе место после обработки 11% протоколов вышла партия КПРФ: коммунисты набрали 24,74% голосов жителей региона. Третье место оказалось у «Новых людей» - за ни проголосовали 12,2% избирателей. Представители ЛДПР набрали 11,21%, кандидаты в депутаты от «Справедливой России — За правду» — 8,91% голосов избирателей, Партия пенсионеров — 4,64%, «Коммунисты России» — 2,55%.

Всего в Камчатском крае насчитывается более 230 тысяч избирателей. Во время выборов во всех населенных пунктах полуострова были открыты 179 постоянных и восемь временных участков. В списке кандидатов в Законодательное собрание Камчатского края значится рекордное число претендентов – почти 400. За кресла в региональном парламенте боролись члены восьми политических партий, а также 17 кандидатов, выдвинувшихся самостоятельно.

Кроме того, жители региона выбирали депутатов Государственной думы. От Камчатки в Госдуму выдвинулись шесть кандидатов по одномандатным округам. Их зарегистрировали партии «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и «Новые люди».

Как сообщает Центризбирком, на 18 часов по местному времени свои голоса за депутатов Госдумы отдали 38,72% избирателей. На выборы депутатов Законодательного собрания Камчатского края явились и проголосовали 31,46% избирателей.