Голосование в Госдуму-2021 завершено Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России официально завершились выборы в Государственную думу восьмого созыва. Последними избирательные закрылись в воскресенье, 19 сентября, в Калининградской области в 21:00 по московскому времени.

По предварительным данным Центризбиркома, лидирует на выборах в Госудуму-2021 партия "Единая Россия". Следом идут КПРФ и ЛДПР, пятипроцентный барьер преодолели также партии "Справедливая Россия - За правду" и "Новые люди".

Выборы в Госдуму в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября 2021. За месте в нижней палате парламента боролись 14 партий. Одновременно с этими выборами шли прямые выборы глав девяти российских субъектов, а также 39 региональных парламентов. Также с 17 по 19 сентября проходили муниципальные выборы. Избирательные участки были открыты и за пределами России. Так, Калининградская избирательная комиссия учтет голоса граждан России из Греции, Молдавии и Таджикистана.