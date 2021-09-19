Данные экзитполов: "Единая Россия" набрала на выборах в Госдуму 45,2% голосов

"Единая Россия" набрала на выборах в Госдуму 45,2% голосов по данным экзитпола ИНСОМАР Фото: Михаил ФРОЛОВ

Партия "Единая Россия" набирает на выборах в Государственную думу 45,2% голосов, следует из данных экзитпола ИНСОМАР.

Партии КПРФ и ЛДПР набирают 21% и 8,7% голосов соответственно, у "Справедливой России - За правду" 7,9%. Из непарламентских партий лучший результат и "Новых людей" - 4,7%.

Напомним, выборы в Государственную думу России восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября 2021. За месте в нижней палате парламента боролись 14 партий Одновременно с этими выборами шли прямые выборы глав девяти российских субъектов, а также 39 региональных парламентов. Также с 17 по 19 сентября проходили муниципальные выборы.

Как писал сайт kp.ru, председатель Центрального избирательного комитета Элла Памфилова заявила о беспрецедентных кибератаках на сайт ЦИК в ходе голосования, По словам Памфиловой, 50% кибератак совершены из Соединенных Штатов. Также 25% приходится на Германию, 10% на Россию и 5% – на Китай.