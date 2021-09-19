Собянин заявил, что в Москве явка на выборах составила около 50% Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в 2021 году явка избирателей в российской столице на голосование на выборах в Государственную думу РФ составила около 50%.

Многие из граждан воспользовались проголосовали в электронном формате.

- В Москве небывалая активность, около 50% избирателей пришли и проголосовали, - рассказал глава города. Его слова приводит ТАСС.

Накануне сообщалось, что за все три дня голосования на всероссийских выборах возможностью электронного голосования воспользовались около двух миллионов жителей столицы.

Как ранее писал сайт kp.ru, 19 сентября в России официально завершились выборы в Госдуму восьмого созыва. Последние избирательные участки закрылись в Калининградской области в 21:00 по московскому времени.

По предварительным результатам Центризбиркома, лидирует на выборах в Госудуму-2021 партия "Единая Россия". Следом идут КПРФ и ЛДПР, пятипроцентный барьер преодолели также партии "Справедливая Россия - За правду" и "Новые люди".