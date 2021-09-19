Первые данные ЦИК: В Госдуму проходят пять партий

В Госдуму проходят пять партий Фото: REUTERS

Партия "Единая Россия" по предварительным результатам набирает на выборах в Государственную думу 38,75% голосов, следует из данных информационного табло Центризбиркома по результатам обработки 10% протоколов.

Второй идет КПРФ у нее 24,95%, на третьем месте ЛДПР - 9,58%. Следом за ними идет партии "Новые люди" с 7,83% голосов и "Справедливая Россия - За правду" - 6,76%.

Партия пенсионеров преодолела трехпроцентный барьер (3,12%), и это дает ей право на государственное финансирование. «Коммунисты России» и партия «Зеленые» набрали 1,58% и 1,21% соответственно.

Напомним, выборы в Государственную думу России восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября 2021. За месте в нижней палате парламента боролись 14 партий Одновременно с этими выборами шли прямые выборы глав девяти российских субъектов, а также 39 региональных парламентов. Также с 17 по 19 сентября проходили муниципальные выборы.