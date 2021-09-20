Закон о пересчете ОСАГО с учетом региональных цен на запчасти вступил в силу 20 сентября 2021 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В России с 20 сентября 2021 года вступает в силу новые правила расчета по возмещению ущерба по ОСАГО. Теперь страховщикам придется переписать цены на запчасти.

Новыми тарифами страховые компании хотят защититься от возможных исков автомобилистов о недостаточных компенсациях. При этом справочники, согласно которым считаются цены запчастей для ремонта машин, привяжут к регионам и начнут обновлять чаще.

Предполагается, что туда внесут коэффициенты для машин, которых в прошлом году застраховали не менее 500 в регионе. Об этом пишет "Газета.ру"

- Учет представленности марок в регионах России будет производиться, исходя из числа полисов ОСАГО для данных машин в соответствующем субъекте страны, - рассказали эксперты.

Еще одно полезное нововведение - возможность общественного обсуждения ценовых справочников на сайте Российского союза автостраховщиков.