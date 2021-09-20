Умер Игорь Бучко, актер из фильма "Служебный роман"

Умер Игорь Бучко. Фото: стоп кадр из фильма "Линия жизни"

В Москве умер Игорь Бучко - советский и российский киноактер, известный по роли в фильме "Служебный роман".

Артист скончался в своей квартире. Его тело обнаружили сотрудники полиции, которых вызвали соседи, обеспокоенные, что Бучко не реагирует на звонки в дверь, пишет 5-tv.ru. О причинах его смерти пока ничего неизвестно.

Кроме исполнения роли в знаменитом фильме Эльдара Рязанова Бучко снимался в таких фильмах как "Россия молодая", "Человек - невидимка", "Трактир на Пятницкой" и других.

Ранее сайт kp.ru писал о трагедия с актером из сериала "Физрук", которая потрясла всю Россию. Егору было всего 18 лет, но, несмотря на юный возраст, он оказался настоящим мужчиной. Увидев ДТП, он бросился на помощь. Но произошла чудовищная случайность и в него самого врезался автомобиль. Парень погиб на месте. Незадолго до гибели он работал над проектами "Взрыв" и "Домашний арест".