Эксперт по безопасности рассказал россиянам о способе защиты накоплений от онлайн-мошенников

Чаще всего мошенники при краже средств россиян используют онлайн-доступ к банковским сервисам. Однако существует способ защиты денег от злоумышленников.

Эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий рассказал, что клиентам банка можно добровольно отказаться от некоторых опций, которые позволят заблокировать онлайн-доступ к своим деньгам.

- Можно зайти в отделение банка и потребовать заблокировать возможность удаленного подключения к счету. Это приведёт к тому, что никто не сможет осуществлять с ним операции от имени владельца. Во многих банках такая возможность делает счет со сбережениями недоступным извне и допуская проведение операций по нему только из отделения, то есть при физическом присутствии человека, – рассказал Лукацкий в интервью радио Sputnik.