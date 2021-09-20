Очевидцы сообщают о стрельбе в Пермском государственном университете (ПГНИУ). Студенты покидают здание через окна. По данным источника "Интерфакса", неизвестный открыл стрельбу в учебном заведении. Есть погибшие и пострадавшие.

В Телеграм-канале университета также появилось тревожное сообщение. Его администраторы просят тех, кто находится в здании, закрываться в аудиториях.

"Если вы на данный момент находитесь в университете, если вы находитесь в аудитории, пожалуйста, постарайтесь закрыться изнутри и оставаться внутри. Если вы находитесь на территории кампуса, покиньте территорию, если это возможно. Если вы едете в университет — разворачивайтесь!", - сообщается в Телеграм-канале ПГНИУ.

Как уточняют в пресс-службе университета, в вузе произошла стрельба из травматического оружия. Часть студентов и преподавателей закрылась в аудиториях.