Студентка из Пермского университета рассказала о первых минутах после стрельбы

Очевидцы рассказали о стрельбе в Пермском университете Фото: СОЦСЕТИ

Одна из студенток Пермского государственного университета (ПГНИУ) рассказала о том, что происходило в заведении в первые минуты после стрельбы. В тот момент девушка шла по улице из другого корпуса и увидела толпу бегущих ребят. Она отметила, что кто-то сначала утверждал, что это просто петарды.

«Шли из пятого корпуса, увидели много людей, бегущих к выходу. Кто-то сказал, что просто петарды», — цитирует студентку телеканал «360».

В какой-то момент девушка увидела раненого, ему помогали однокурсники.

«Этого человека парни какие-то понесли туда же, я ушла во второй, но там было закрыто, и охрана отвела в колледж», — добавила студентка.

Стрельба в Пермском университете произошла утром, 20 сентября. В результате происшествия погибли восемь человек. Нападавший ликвидирован, передает «Свободная пресса» со ссылкой на пресс-службу СК РФ.