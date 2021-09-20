Губернатор Приамурья Василий Орлов: «Механизм комплексного развития территорий – революционный для строительной отрасли региона»

В 2021 году строители Амурской области собираются сдать 43 многоквартирных дома. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Амурской области в 2021 году будет введено 220 тысяч квадратных метров жилья. Строители собираются сдать 43 многоквартирных дома и около 70 тысяч квадратных метров индивидуальной застройки. Всего же до 2030 года в рамках федерального проекта «Жилье» в Приамурье предстоит построить около 2,7 миллионов квадратных метров. Чтобы достичь этих показателей, объемы ввода жилья в регионе необходимо увеличить вдвое, подчеркнул губернатор Василий Орлов. Глава области 20 сентября обсудил с правительством региона перспективы жилищного строительства.

Сейчас в Амурской области действует 99 разрешений на строительство жилья (это более 700 тысяч квадратных метров). Строители уже приступили к возведению 93 многоквартирных дома (666,2 тысяч квадратных метров). С учетом выданных разрешений до 2024 года необходимый объем ввода жилья обеспечен. В дальнейшем же у региона есть потребность в освоении новых территорий и их комплексном развитии. Такая работа уже ведется: совместно с муниципалитетами правительство области наметило несколько перспективных для застройки площадок. Кроме того, на Восточном экономическом форуме областные власти подписали соглашение с одной из крупнейших строительных компаний России, которая планирует возвести в регионе до 2030 года порядка 800 тысяч квадратных метров жилья.

- Спрос на жилье есть, обеспечен он, в том числе, за счет необходимости строительства домов по бюджетным программам для различных категорий граждан, - отметил министр строительства и архитектуры области Николай Сибиряков.

По словам главы регионального минстроя, в Приамурье действует целый пакет мер поддержки развития строительной отрасли и реализации новых проектов. Правительство региона готово оказывать содействие в привлечении финансирования для строительства объектов инженерной и социальной инфраструктуры. Благодаря механизмам «инфраструктурного меню» регион может получить федеральные и кредитные средства с минимальными процентами.

- Механизм комплексного развитии территорий – своего рода революция в строительной отрасли, - рассказал губернатор Василий Орлов. - С его помощью мы сможем обеспечить застройку городских кварталов современными объектами, где будут предусмотрены все условия для комфортного проживания и организации досуга людей. Нормативные акты в этом направлении уже приняты, но необходимо не просто подписать документы, а начать эффективную реализацию проекта. Нужно проработать вопрос с инвесторами и до октября определиться с «пилотной» территорией.

Мэр города Благовещенска Олег Имамеев считает перспективными для жилой застройки площадками Северный жилой район, кварталы «Лазурный берег», «Серебряную Милю» и квартал 607, где уже ведутся работы. Так же идет подготовка мастер-планов для других перспективных центральных территорий областного центра. Их передадут в муниципалитет для организации конкурса по выбору компании-застройщика.